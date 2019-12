“Aspetta un bambino”. Bianca Atzei, il gossip corre veloce: social scatenati (Di martedì 24 dicembre 2019) Bianca Atzei e Stefano Corti sarebbero in attesa di un figlio. Secondo quanto scrive Diva e Donna, nel numero in edicola da lunedì 23 dicembre. Secondo alcune fonti consultate dalla rivista la cantante non avrebbe ancora raggiunto il primo trimestre. Per questo motivo non sono ancora trapelati annunci ufficiali anche se l’artista e l’ex vincitore di Pechino Express sono al settimo cielo, come i fan, impazziti sui social al solo pensiero. Bianca non ha mai nascosto la voglia di avere dei bambini e dopo la fine della relazione con Max Biaggi non ci sperava più. L’incontro con Corti ha però cambiato la sua vita e i due sono ora pronti a diventare una famiglia. Stefano – che al momento lavora come inviato a Le Iene – è già padre di Gabriele, nato da un precedente rapporto. “La notizia è segretissima, ma si dice che entrambi siano al settimo cielo”, si legge sulla rivista edita da Cairo ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Aspetta bambino” Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Aspetta bambino”