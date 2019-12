Ascolti Tv lunedì 23 dicembre

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 24 dicembre 2019)Tv23(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Il GGG Grande Gigante Gentile 1a tv – Canale 5 – milioni e % Ognuno è perfetto finale 1a tv – Rai 1 – milioni e % Alla Ricerca di Nemo – Rai 2 – milioni e % 10 anni di Alessandra Amoroso – Italia 1 – milioni e% Grey’s Anatomy 15 finale 1a Tv free – La7 – mila e % Report – Rai 3 – milioni e % Non ci resta che piangere – Rete 4 – mila e % Dickens – l’uomo che inventò il Natale – tv8 – mila e % Pizza Hero – nove – mila e % N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Clicca qui per i programmi di oggi martedì 24Tv23...

Adebayo2000 : Ascolti tv, 'Ognuno è perfetto' parte alla grande e vince il prime time (e quasi doppia la d'Urso) - EndemolShineIT : Record d'ascolti per @Provadelcuoco! Ieri il programma di @ElisaIsoardi ha conquistato 1.586.000 spettatori e il 14… - infoitcultura : Ascolti Tv lunedì 16 dicembre, vince Ognuno è perfetto su Rai 1 -