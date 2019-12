Ascolti tv 23 dicembre | Ognuno è perfetto domina la serata | Flavio Insinna ‘umilia’ Gerry

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Chi avrà trionfato tra Canale 5 e Rai Uno? Glitv di ieri sera, lunedì 232019 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda il film Il GGG – Il Grande Gigante. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso un nuovo appuntamento con la serie. Occhio anche aglidel preserale con Conto alla Rovescia e L’Eredità e del pomeriggio con La vita in diretta. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Glitv della primadi lunedì 232019 Su Rai 1 l’ultima puntata della fictionha conquistato 4.489.000 spettatori pari al 20.2% di share. Canale 5 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha raccolto davanti al video 2.349.000 spettatori pari all’11.2% di share. Rai 2 Alla Ricerca di Nemo ha interessato 1.312.000 ...

