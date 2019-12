Arsenal | Arteta ha scelto il suo staff | resta Ljungberg

(Di martedì 24 dicembre 2019) Mikelhail suoche lo aiuterà nella prima esperienza da capo allenatore: all’ancheMikelsta per affrontare la sua prima gara da allenatore dell’: l’ex centrocampista è statoper rimpiazzare Emery, esonerato. Come riportato dal sito ufficiale dei Gunners sono indicati i nomi che compongono lodell’allenatore spagnolo. Freddienel club londinese, come assistente di, affiancato da Albert Stuivenberg (ex vice di Van Gaal) e Steve Round. Leggi su Calcionews24.com

Leggi la notizia su calcionews24

AlfredoPedulla : #Napoli, avanza #Lobotka. E per #Torreira l’#Arsenal prende tempo, deciderà #Arteta - DiMarzio : #Arsenal, in arrivo #Arteta. Le ultime ?? - SkySport : ? #UltimOra #Arsenal ? Il #ManchesterCity libera Mikel #Arteta ?? Sarà il nuovo allenatore dei #Gunners #SkySport… -