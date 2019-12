Arrow 8 si chiude con il nuovo “qualcos’altro” di Oliver | la sinossi ufficiale del gran

(Di martedì 24 dicembre 2019)8 si avvia verso ilfinale che andrà in onda negli Usa proprio a gennaio regalando ai fan la terza parte del mega crossover Crisi sulle Terre Infinite. Chi non ha ancora visto i primi episodi non sa ancora quello che l'inizio della guerra ha portato tra morti e distruzioni mentre gli altri adesso attendono il doppio finale in onda il 14 gennaio con unepisodio di8 e, a seguire, Legends of Tomorrow che potrebbe raccontare iluniverso dopo tutto quello che è successo e succederà. La tensione dei fan è ancora alta ma The CW ha deciso di fare un bel regalo ai fan dei suoi eroi rivelando ladegli ultimi episodi del maxi crossover che porteranno sullo schermoe il suo"qualcos'altro".ATTENZIONE SPOILER!L' episodio di8 relativo al maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda il 14 gennaio e sarà immediatamente ...

Leggi la notizia su optimaitalia