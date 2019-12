Area Marina Protetta di Capri | un dossier smentisce le parole del ministro

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 dicembre 2019) L’Assessore delegata all’del Comune dirisponde alle ultimedeldell’Ambiente, Sergio Costa, con un vero e proprioche qui riportiamo integralmente: “Apprezziamo che ilSergio Costa abbia ritenuto di prendere la parola sul tema della mancata istituzione dell’dell’Isola die, tuttavia, riteniamo che si debba fare chiarezza sui contenuti del messaggio affidato dalalla diretta facebook e alla lettera indirizzata alle Amministrazioni died Ana. Nel messaggio e nella lettera ilSergio Costa – sia chiaro a tutti – non ha detto di aver istituito l’, ma di aver dato avvio all’iter per l’istituzione. Dalla sua affermazione (quella di aver avviato l’iter) discendono alcune considerazioni che vanno poste in evidenza: 1) ilha, in primo ...

