(Di martedì 24 dicembre 2019)2019, come lo passerà? Intervistato dall’HuffPost, lo chef ha raccontato dello spirito natalizio napoletano e di come lo viveva da bambino, di come sia diverso ora che è lui ad avere una famiglia e dei figli.e ilUn ristorante con un menù da capogiro – già al completo per– quello di Villa Crespi, a Orta San Giulio, e che porta il nome di. “Ormai è così da quando avevo 18 anni, ma non dimentico i Natali che ho passato da bambino, da ragazzo a Napoli“. In una lunga intervista all’Huffpost, lo chef napoletano racconta di come ora – da tradizione – passi con la propria famiglia la vigilia del 24 dicembre, per poter essere libero di cucinare il 25 e accontentare i suoi clienti. Ma è un’abitudine, nessuna malinconia dietro assicura. Con la moglie Cinzia e i figli ha ...

Leggi la notizia su notizie

HuffPostItalia : Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando… - notizieit : Antonino Cannavacciuolo: “Il #Natale al Nord? Una domenica a Napoli” - VGiambersio : 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando ho 18 anni' -