Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 24 dicembre 2019)per godersi con calma lo spirito natalizio con la famiglia preparerà la tavola di casa il 24 in modo da essere libero di cucinare il 25 dicembre nel suo ristorante Villa Crespi, a Orta San Giulio. “Ormai è così da quando avevo 18 anni - racconta all’HuffPost - ma non dimentico i natali che ho passato da bambino, da ragazzo a”. Nessuna malinconia però: con la moglie Cinzia e i figli si è inventato unalternativo, che ha comunque il sapore della sua città d’origine, difficile da mettere da parte soprattutto nel periodo delle Feste. Perchédice sempre alla moglie, piemontese, ilaluna. “Ilda noi si aspetta tutto l’anno - continua - e quando sei bambino è tutto meraviglioso. I preparativi iniziano ...

micelnera : RT @HuffPostItalia: Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando ho… - goldbergvariaz : 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli.' ~Antonino Cannavacciuolo Cc @AnnaRagosta ??? - GianniIglesias : RT @HuffPostItalia: Antonino Cannavacciuolo: 'Il Natale al Nord è come una domenica normale a Napoli. Io festeggio solo il 24 da quando ho… -