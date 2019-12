Anticipazioni Un posto al sole del 24 dicembre | ecco cosa accadrà

(Di martedì 24 dicembre 2019)nella prossima puntata di Unalin onda oggi, martedì 242019, su RaiTre dalle ore 20.45!dove eravamo rimasti: Lo scontro madre e figlia tra Giulia e Angela si inasprisce sempre di più, diventando davvero esasperante ed aspro. Claudia intanto continua a subire la manipolazione di Albero dopo che l’ha denunciato. Intanto Andrea sembra aver convinto Arianna, sua compagnia, a partire con lui per Londra ma avranno un inaspettato compagno di viaggio in aereo. Raffale riesce ad incastrare Renato e Otello potrebbe diventare ora un suo convivente a tutti gli effetti. Nel frattempo le cose si complicano per Filippo e Serena dal momento che una situazione particolare sembra preoccuparli molto.Unaldel 242019: Anche a Palazzo Palladini arriva il Natale e tutti saranno alle prese con i preparativi per ...

