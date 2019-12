Anticipazioni TV | la prima serata della vigilia di Natale

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 24 dicembre 2019)dianche per la televisione italiana. Tanti gli appuntamenti dedicati alla festività più amata al mondo, scopriamo cosa c’è inRai 1, “Santa Messa dicelebrata da Papa Francesco” – Come ogni anno, il principale canale di mamma Rai manderà inla Santa Messa celebrata da Papa Francesco. … L'articoloTV, ladiproviene da www.inews24.it.

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: #IlSegreto anticipazioni puntata #24dicembre: Antolina grida in faccia il suo disprezzo ad Isaac, prima di sparargli. Ment… - tweetnewsit : #IlSegreto anticipazioni puntata #24dicembre: Antolina grida in faccia il suo disprezzo ad Isaac, prima di sparargl… - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni puntata 24 dicembre: Antolina grida in faccia il suo disprezzo ad Isaac, prima di spararg… -