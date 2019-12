Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate dal 30 Dicembre 2019 al 5 Gennaio 2020 | Antolina

(Di martedì 24 dicembre 2019)Ilda lunedì 30a domenica 5precipita in un burrone. Maria nella morsa di Dori…Il: Prudencio non perdona Lola, mentrestringe Isaac in un abbraccio mortale. Il giovane riesce a salvarsi mentre lei muore! Severo non si fida del cambiamento di Fernando che ha un piano in mente molto crudele. Maria, intanto, continua ad essere umiliata e maltrattata da Dori Vilches… Drammi, vendette, intrighi, scoperte scioccanti, timidi riavvicinamenti… E’ quel che di nuovo annunciano leIlsulladellein onda da lunedì 30a domenica 5. Gli spoiler svelano chedarà appuntamento ad Isaac lontano da Puente Viejo per… togliergli la vita! A morire precipitando da un burrone, però, sarà la Ramos! Lola e ...

