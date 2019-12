Anna Tatangelo | sotto la giacca di pelle nulla | grande seduzione

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) Gli scatti disu Instagram infiammano il web e mandano i fan in delirio! La bella e affascinantecontinua a sorprendere e anche i suoi scatti su Instagram diventano più sexy. I fan sono in delirio per le sue foto che non lascianoall’immaginazione, e la cantante di Sora si mostra in tutta la sua bellezza. Do certo non è la prima volta che laposta sul social scatti bollenti, ma l’ultimo è davvero spettacolare! La moglie di Gigi D’Alessio non ha paura di mostrarsi, e la sua avvenenza è evidente. Nello scatto postato su Instagram la cantante ha addosso soltanto unadinera e mostra le gambe nude. Senzaaddosso tranne che le mutandine, sorprende i fan, che hanno letteralmente perso la testa. La visione dili ha stregati e non sono mancati i commenti e i complimenti. (Continua dopo la foto)...

