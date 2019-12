Animal Crossing | New Horizons | le nuove immagini ci mostrano le opzioni di

(Di martedì 24 dicembre 2019): Newè a pochi mesi di distanza dalla sua uscita e Nintendo ha recentemente pubblicato alcuneche rivelano molteplicidi personalizzazione del gioco, così come altri oggetti e personaggi. Nei precedenti titoli di, i giocatori potevano personalizzare i loro personaggi con vari abiti e accessori in modo molto limitato, così come il colore della pelle.Da quello che presentano lepubblicate su Nintendo Wiki, il gioco cerca di inserire più. La galleria dimostra alcuni personaggi che torneranno di nuovo nel gioco come Tom Nook e il chitarrista K.K. Slider. Ci sono anche personaggi umani personalizzati con diversi accessori.Come si può notare il secondo personaggio possiede un'ascia ed è probabile che la capacità di abbattere alberi sarà uno dei grandi elementi di gioco come lo è stato in passato. ...

