Alitalia | via libera del governo al prestito da 400 milioni

(Di martedì 24 dicembre 2019)da 400per. Ilha firmato il decreto ministeriale per il finanziamento. Lufthansa alla Camera a gennaio. ROMA – Ilha dato il proprio viaalda 400per. Il decreto ministeriale è stato approvato con urgenza per evitare che la compagnia di bandiera debba interrompere il proprio servizio per mancanza di liquidità. I fondi, infatti, sono finiti ormai da diverso tempo con la società che è riuscita a garantire i voli ai propri clienti grazie agli introiti arrivati dalle tratte futuro. Nelle prossime ore, però, la cassa dovrebbe essere rinfoltita dal nuovoin arrivo da Roma. Si tratta di una cifra di 400di euro che consentirà alla compagnia di arrivare almeno fino a giugno, quando è prevista la nuova deadline. Cassa integrazione per oltre mille dipendenti Cassa integrazione ...

Leggi la notizia su newsmondo

