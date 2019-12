Alitalia | il governo versa 400 milioni | Lufthansa in Aula il 7 gennaio

Alitalia - il governo versa i 400 milioni del nuovo prestito. Lufthansa alla Camera il 7 gennaio : I ministri dell'Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli hanno firmato il decreto ministeriale che eroga il finanziamento con urgenza, in attuazione del decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 2 dicembre che prevede il nuovo aiuto pubblico

Alitalia - governo tra le nuvole e sindacati chiedono chiarezza a Patuanelli : Un incontro per fare il punto della situazione e chiedere chiarezza sulle strategie del governo sul dossier Alitalia alla luce dello scioglimento del consorzio che avrebbe dovuto portare al rilancio della compagnia. E' quello previsto per domani tra il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e i sindacati, dove dovrebbe debuttare il nuovo commissario unico Giuseppe Leogrande. Il governo aveva posto come termine ultimo (dopo sette ...

Ancora soldi pubblici (400 milioni) - tagli e nuova gara. L'anno zero del governo nella partita Alitalia : Quando sul tavolo del Consiglio dei ministri, Ancora una volta in versione serale, arriva il decreto per iniettare altri soldi pubblici - 400 milioni - nei motori di Alitalia, tutti i presenti alzano la mano e dicono sì. Nelle dinamiche ad alta fibrillazione che scuotono le relazioni tra Pd e 5 stelle, con i renziani a pungolare, si apre nel governo una parentesi di intesa. Dettata dalla necessità di tenere in aria gli aerei ...

Il governo ha appena sbloccato altri 400 milioni di euro per Alitalia : Il Consiglio dei ministri di questa sera ha approvato il decreto legge ad hoc su Alitalia, che prevede un prestito di "400 milioni per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alla compagnia di bandiera". Le risorse sarebbero già state stanziate nel decreto Fiscale. Nel testo si indicherebbe anche il nuovo termine per l'iter di cessione della compagnia, fissato al 31 maggio 2020.Continua a leggere

Governo : iniziato il Cdm - sul tavolo prestito ponte Alitalia : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo varie misure, tra queste un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte stanziati con il dl fiscale. L'articolo Governo: iniziato il Cdm, sul tavolo prestito ponte Alitalia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Cdm alle 20 - a odg Alitalia : Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 20.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota. Questo l’ordine del giorno. Decreto-legge: misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – società aerea italiana s.p.a. e Alitalia cityliner s.p.a. in amministrazione straordinaria (Presidenza – Economia e finanze – Sviluppo economico). Decreto ...

Alitalia - ci sarà un nuovo prestito ponte da 400 milioni. Di Maio : “Nel governo siamo d’accordo” : Il governo si mostra unito sulla questione Alitalia. Per la compagnia di bandiera è previsto un nuovo prestito ponte che ammonterà a circa 400 milioni di euro. "siamo d'accordo sul fatto che dobbiamo dare una chance a questa compagnia, però è anche arrivato il momento di fare un'azione di responsabilità sugli amministratori", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Continua a leggere

Governo - in arrivo lo sblocco per il prestito Alitalia di 400 milioni di Euro : Ferve in queste ore il lavoro del Governo, in arrivo lo sblocco per il prestito Alitalia di 400 milioni di Euro, previsto per questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà varato per salvare la Compagnia aerea. Stanotte si è avuto il vertice di Governo, in arrivo lo sblocco per il prestito […] L'articolo Governo, in arrivo lo sblocco per il prestito Alitalia di 400 milioni di Euro proviene da www.meteoweek.com.

Alitalia - Di Maio : “Nel governo tutti d’accordo per una norma sul prestito ponte” : “Su Alitalia siamo tutti d’accordo che vada fatta una norma che permetta alla struttura commissariale di utilizzare il prestito ponte. Dobbiamo dare una chance a questa compagnia, ma è arrivato il momento anche di fare un’azione di responsabilità sugli amministratori”. Lo dice il ministro e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti nel piazzale antistante Palazzo Chigi, al termine del vertice ...

Ancora soldi pubblici su Alitalia. Governo pronto a nuovo prestito ponte da 400 milioni : Sul tavolo del Governo, nella notte dello scontro sul Mes, anche la questione Alitalia. Al termine della riunione, Luigi Di Maio annuncia la decisione di concedere un nuovo prestito ponte alla compagnia aerea. “Siamo tutti d’accordo - ha detto il capo politico M5S - che vada fatta una norma che permetta alla struttura commissariale di utilizzare il prestito ponte. Non c’è una decisione politica da prendere”.Governo ...

Alitalia - il governo verso un decreto per sbloccare il prestito da 400 milioni : Il governo, secondo quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti dello stesso esecutivo, sta valutando l’opportunità di varare già nel Consiglio dei ministri di lunedì o al più tardi giovedì prossimo, un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte (stanziati con il decreto fiscale). La decisione sarebbe stata presa anche se non è stata ancora finalizzata la cordata per ...

**Alitalia : su tavolo governo ipotesi dl per prestito ponte subito in Cdm** : Roma, 1 dic. (Adnkronos) – A quanto si apprende da fonti di governo, questa sera, al vertice sul Mes in corso a Palazzo Chigi, verrà discussa anche l’ipotesi di varare subito in Cdm – già in quello di domani o in un altro Consiglio dei ministri in settimana – un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l’utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte stanziati con il dl fiscale. E questo ...

Alitalia - Patuanelli "ok nazionalizzazione"/ "Non fallirà - Governo garante" : scenari : Alitalia, Patuanelli apre alla nazionalizzazione 'non negativo, resta il problema del costo. Non fallirà, Governo garante'. scenari aperti per salvataggio

L’Alitalia non decolla - governo sulle nuvole : sfuma super-commissario - si pensa a spezzatino : L'incertezza regna sovrana sulla situazione di Alitalia. Mentre le varie ipotesi si rincorrono, oggi il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli ha ribadito che il governo sta valutando tutte le opzioni sul tavolo che siano di mercato o no. "Al momento non c'e' una soluzione di mercato, dobbiamo capire come crearla o come fare azioni che ci portino, in un tempo compatibile con la dotazione finanziaria che ha la struttura ...