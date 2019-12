Alitalia | cassa integrazione straordinaria prorogata fino al 23 marzo per 1020 dipendenti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Raggiunta l’intesa per la proroga dellaper idi. In attesa di capire il destino industriale della compagnia, al ministero del Lavoro i sindacati e l’azienda in amministrazionesi sono accordati per estendere la cigs per tre mesi,al 23, per un totale di 1.020 persone, di cui 70 comandanti, 310 assistenti di volo e 640 addetti di terra. Si tratta di un numero inferiore a quello deiinteressati dalla procedura oggi in corso e che scade a fine anno (1.075). La proroga scatterà dal 1 gennaio, quando scadrà l’attuale periodo. Ma non è questa l’unica novità. In una nota il ministero del Lavoro rivela che al centro dell’accordo sono finiti anche aspetti organizzativi e di sostegno. In particolare, spiega il ministero, nel corso del nuovo periodo di Cigs, la gestione commissariale disi è ...

