Alessandra Amoroso | il gesto del fidanzato Stefano di solito riservatissimo durante il

(Di martedì 24 dicembre 2019) Nel 2009vinceva l’edizione di Amici. Da allora la sua voce ha continuato a incantare i palcoscenici e non solo. Sono trascorsi diversi anni, 10 per l’esattezza, eha deciso di festeggiare questo glorioso traguardo, sempre nello stile che la contraddistingue. Si è esibita in un concerto straordinario mandato in onda su Italia Uno e lo spettacolo è stato gradito da tutti. Adesso è tempo di guardare anche al nuovo anno e affermare altri successi. Una donna:è maturata moltissimo e lo deve anche allo studio che ha visto spiccare il suo grande volo. Con Immobile, brano inedito cantato per la prima volta ad Amici, laaveva però già convinto tutti: sarebbe diventata una cantante di successo. Ma il successo non ha sempre bussato alle sue porte.conosce benissimo tutta la strada percorsa per arrivare sul podio e ...

Leggi la notizia su caffeinamagazine

IlContiAndrea : Alessandra Amoroso lavora sodo, si circonda di collaboratori fidati che non sono “Yes Man”, ascolta, valuta, riflet… - rockolpoprock : Alessandra Amoroso, in arrivo il disco dal vivo '10, io, noi' - QuiMediaset_it : Oggi @AmorosoOF è protagonista assoluta su #Italia1! Dopo aver 'occupato' la scrivania del direttore… -