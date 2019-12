Alessandra Amoroso | il dolce gesto del fidanzato durante il concerto

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sembra ieri quandoha vinto l’ottava edizione di Amici. Invece era il 2009, e da allora sono passati ben dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo la cantante, che sin dagli esordi ha incantato tutti con la sua voce, si è esibita in unstraordinario mandato in onda su Italia Uno. Era solo una ragazza quando ha vinto il talent show di Maria De Filippi, oggi è una donna con anni di carriera alle spalle. Con Immobile, brano inedito cantato per la prima volta ad Amici, laaveva però già convinto tutti: sarebbe diventata una cantante di successo. E così è stato. Eppure, nonostante l’innegabile talento e la smisurata passione,non credeva di poter arrivare fino a qui: Ho fatto la commessa, l’animatrice turistica, ho lavorato in un’agenzia immobiliare. La verità – ha affermato l’– è che non ho mai pensato che il mio ...

IlContiAndrea : Alessandra Amoroso lavora sodo, si circonda di collaboratori fidati che non sono “Yes Man”, ascolta, valuta, riflet… - IlContiAndrea : La sua e la mia ultima intervista del 2019. Con @AmorosoOF per @FQMagazineit abbiamo tirato le somme di un anno int… - rockolpoprock : Alessandra Amoroso, in arrivo il disco dal vivo '10, io, noi' -