Al Rizzoli di Bologna nasce una stanza dei desideri per i piccoli malati di tumore

(Di martedì 24 dicembre 2019) Al quarto piano dell'Istituto ortopedicodiè stata inaugurata la "deidi Eleonora", un luogo dedicato aipazienti dell'ospedale in cui giocare e divertirsi e in ricordo di Eleonora, morta a 12 anni per un osteosarcoma dopo essere stata ricoevrata lì per mesi. "Mi diceva: mamma fammi divertire. Diceva che il dolore l'aveva soprattutto nel cuore, è stata una delle ultime frasi che mi ha detto".

elisaorlando3 : Al Rizzoli di Bologna una 'stanza dei desideri' per i ragazzi che lottano contro il tumore. Nel nom… - FilipponiFra : Al Rizzoli di Bologna una 'stanza dei desideri' per i ragazzi che lottano contro il tumore. Nel nome di Eleonora - crotoneok : ? Renato Zero, dottore del sorriso per i bambini dell'ospedale Rizzoli di Bologna -