Al Bano | “So com’è morta mia figlia Ylenia Ho dovuto bere fino a stordirmi prima di

(Di martedì 24 dicembre 2019) Al: “So com’èmia. Hodi parlarne” “So com’èmiadi parlarne, ho bevuto”. Sono le parole di AlCarrisi in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano dove il cantante ha parlato, per lavolta, dell’evento più doloroso della sua vita: la scomparsa di sua, avvenuta nel 1994 negli Stati Uniti. Al, che sta per pubblicare un’autobiografia, a 25 anni dal giorno in cui non si sono avute più tracce della sua primogenita nata dal matrimonio con Romina Power dà voce alle sue emozioni rispetto a questa tragedia. Se la madre dicontinua a cercarla e a sperare di ritrovarla, il cantante di Cellino San Marco si è invece arreso. “Al– riporta Libero – sembra non nutrire speranze, ...

