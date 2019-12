Al Bano | “So come è morta mia figlia Ylenia Per raccontarlo ho bevuto fino a stordirmi”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una ferita aperta e insanabile. Un grande dolore che non lo abbandonerà mai. Alparla poco della morte della, avvenuta in circostanza misteriose il primo gennaio 2014 a New Orleans, in America. Se l’ex moglie Romina Power su Instagram pubblica spesso le foto di, ricordandola sempre con affetto e con la speranza di rivederla in carne ed ossa, diverso è l’approccio del padre Al, che non ha mai fatto mistero di ritenere per sempre chiusa quella terribile vicenda. A quanto pare il cantante di Cellino San Marco –riporta il quotidiano Libero – è sicuro che un ruolo importante sulla scomparsa dellalo abbia avuto la droga., sempre, secondo il padre, era sotto l’effetto delle sostanza stupefacenti, quando è stata inghiottita dalle acque del Mississippi. Per la prima volta dopo molti anni, Allascia intendere si sia ...

