Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 24 dicembre 2019) AlCarrisi difelice dopo l’addio aOrmai da tempo gli appassionati si chiedono se il maestro di Cellino San Marco sia realmente impegnato sentimentalmente. Dopo la fine della storia conLecciso, in tanti hanno pensato che Alsi fosse avvicinato aPower. Purtroppo, Carrisi ad oggi non è affatto ‘fidanzato’ con nessuna delle due ma nel suo cuore esiste ‘un’altra donna’. Vediamo nel dettaglio chi ha conquisto il suo cuore. La nuova vita di AlCarrisi ha deciso di mettere una volta per tutte la parola fine ai tanti pettegolezzi che lo vedono al centro di un triangolo amoroso da diverso tempo. Alha le idee ben chiare oggi e in una recente intervista rita aha specificato la sua posizione. L’ex diPower eLecciso ha affermato di non provare più nessun sentimento per le due donne: “Sono ...

KontroKulturaa : Al Bano lascia Loredana e Romina: svelata l'identità del suo nuovo amore - -