Airola | “I Tesori dell’Annunziata” | sabato la presentazione

(Di martedì 24 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiVerrà presentato28 dicembre alle ore 19,00 nella monumentale chiesa della SS. Annunziata il progetto innovativo della Pro Loco didal titolo “I, che mira a promuovere le tante opere d’arte presenti nella chiesa, attraverso le moderne tecnologie, come nel duomo di Milano, nella Basilica di San Marco a Venezia o in Santa Croce a Firenze. In particolare l’utilizzo del “QR code”, accanto all’opera d’arte, consentirà dal cellulare di acquisire informazioni testuali e video relativi a gran parte dei dipinti. Una paziente ricostruzione, frutto di un lavoro di equipe durato sei mesi realizzato su salde basi di professionale esperienza. Il commento dei video è affidato alla consulenza artistica di Ettore Ruggiero, Conservatore dei Beni Culturali, e storica, di Enzo Napolitano, docente di Storia all’Istituto Superiore Lombardi, ...

