A Wall Street scricchiolano gli hedge York Capital blocca i riscatti dei clienti

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il fondo nel 2014 era stato tra i grandi soci di Mps e ha trattato Palermo e Samp. In difficoltà anche un altro veicolo specializzato in asset deteriorati: Southpaw AM

