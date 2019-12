A Vieni da me Caterina Balivo in lacrime per il messaggio del suo amico Don Francesco

(Di martedì 24 dicembre 2019) Una puntata interamente natalizia quella dida me in onda il 24 dicembre 2019 per la vigilia di Natale su Rai 1.ha festeggiato con tutte le persone che fanno parte del programma. Sorprese e regali speciali per tutti: la signora Rossella ha accolto per la prima volta nello studio di Rai 1 sua figlia; Rachele Montella ha abbracciato il suo fratellone…Insomma tantissimi regali per tutti i protagonisti dida me manon si aspettava probabilmente di ricevere un dono molto speciale. Anche per lei infatti c’è un videoe arriva direttamente da una persona molto cara. Per la conduttrice dida me c’è un videoda parte del suo. Don, sacerdote di Aversa, ha voluto mandare unspeciale per questo Natale alla conduttrice, parlando della loro amicizia e del grande affetto che ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

CorriereUmbria : #Pippo Baudo a 'Vieni da me' con #Caterina Balivo: 'A un provino scartai #Fiorello' - Corriere dell'Umbria - lorenzog31 : #vienidame una super cassettiera con il grande Pippo uno di noi. Grazie Caterina per avercelo portato a vieni da me ???? @vienidameRai - zazoomblog : Vieni da Me Caterina Balivo: “A un provino litigai con la Santarelli” - #Vieni #Caterina #Balivo: #provino -