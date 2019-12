A ogni sconfitta emergono le differenze culturali tra Sarri e l’ambiente Juventus

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 dicembre 2019) “Processo a, anche Ronaldo testimone d’accusa”. Titola così Repubblica che mette in evidenza il malessere del portoghese la Supercoppa perduta contro la Lazio, scrive “dello sguardo truce, con qualche sfumatura di disprezzo, di Ronaldo durante la premiazione della Supercoppa” e “dell’ondata di risentimento che è subito montata contro, individuato al volo come capro espiatorio nella situazione di marasma in cui il mondo bianconero piomba non appena un trofeo prende un’altra strada?”. Di Ronaldo scrive Al rientro negli spogliatoi dopo il trofeo sfumato Ronaldo era furibondo: non perdeva una finale secca dal febbraio 2013 (derby con l’Atletico in Copa del Rey) e a Riad ha dovuto interrompere una serie aperta di nove successi consecutivi. E poi c’èl’accusato numero uno.è finito nel mirino della critica tifosa per le ragioni più disparate, che ...

