«A Natale vi auguro…la dissenteria» | l’augurio dell’avvocata ai cancellieri scatena la

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sta facendo discutere il post Facebook di un’avvocata che ha augurato «unanatalizia» a tutti iche ieri, 23 dicembre, «hanno inviato a profusione Pec da cui iniziano a decorrere termini perentori». Foto di Agi Il riferimento è alle email di posta certificata con cui le cancellerie notificano agli avvocati e alle parti coinvolte in un procedimento, atti, provvedimenti e ordinanze dei magistrati, come ad esempio il giorno in cui viene fissata un’udienza, un interrogatorio o i giudizi immediati. «Vi auguro di non poter mangiare nemmeno un singolo struffolo. Auguro blocchi delle progressioni in carriera, condotte antisindacali e prepensionamenti a raffica» si legge nel post pubblicato dall’avvocata e ripreso dall’Agi. Foto di Agi Un attacco che voleva essere ironico, ma che non è passato inosservato e per il quale si registra già ...

