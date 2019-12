7 spose per 7 fratelli | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

(Di martedì 24 dicembre 2019) 7per 7delin tv Il Natale si apre all’insegna del buonumore e divertimento con 7per 7. La celebre pellicola del 1954, in onda24 dicembre 2019 alle 21.27 su Rete 4, è stata diretta da Stanley Donen, regista e coreografo statunitense noto per aver firmato opere come Cantando sotto la pioggia, Così parla il cuore, Ancora una volta con sentimento, Il piccolo principe, Sciarada, Arabesque e Quel giorno a Rio. L’emozionante commedia, prodotta da Jack Cummings per Mgm, sceneggiata da Albert Hackett, Frances Goodrich, Dorothy Kingsley e vincitrice di un Premio Oscar, ha potuto contare sulle musiche di Gene De Paul, la fotografia di George J. Folsey mentre il montaggio è stato affidato a Ralph E. Winters. Ma qual è la sinossi di 7per 7? 7per 7e ...

