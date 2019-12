25 Dicembre | Buone Feste 2019 | storia e curiosità su albero | presepe e l’origine del mito

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’di Natale, assieme al, è uno dei simboli per eccellenza di questa festività. Si narra che i Romani abbellivano le loro domus con fronde di pino e altri sempreverdi, regalandone un rametto come buon auspicio durante le Calende di gennaio, mentre tra i Celti, i sacerdoti e le sacerdotesse Druidi decoravano abeti e pini rossi, simboli di lunga vita, per le celebrazioni del giorno più corto dell’anno. I Vichinghi ritenevano che gli abeti avessero addirittura poteri magici poiché non perdevano le foglie neppure col rigido freddo del Nord Europa. Con l’avvento del Cristianesimo venne consolidata l’associazione abete-vita eterna. Si ha notizia di unfatto a Tallin nel 1441, un enorme abete eretto nella piana del Municipio intorno al quale danzavano i giovani in cerca dell’anima gemella. Vi è poi una cronaca dl 1570 di Brema che racconta l’addobbo di un, ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

PotenzaStorm : ??AUGURI A TUTTI I NOSTRI LETTORI! Vi auguriamo di trascorrere delle Buone Feste! ??E vi lasciamo con questa NEWS: c… - jergdr : buone feste del cazzo?? buon natale di merda?? 25 dicembre, siamo in stato di allerta?? - Francesca_1967 : @GiuseppeConteIT Caro Presidente ha fatto una cosa bella e giusta. Il prossimo passo spero che sia quello di trovar… -