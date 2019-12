25 Dicembre 2019 | Buon Onomastico Natale! IMMAGINI | FRASI e VIDEO per gli auguri

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il 25, oltre all’ovvia festività, si festeggia anche l’di chi porta il nome “Natale“: per l’occasione proponiamo a corredo dell’articolo una selezione dida inviare su Facebook e WhatsApp per fare quindi glia chi fa l’oggi. E’ uno dei nomi più antichi nati in ambiente cristiano: deriva dal latino dies natalis (“giorno della nascita”, da nasci, “nascere”). In origine il riferimento era al martirio di Gesù (“nascita” nella vita eterna), mentre dal IV secolo si iniziò a indicare il giorno della sua nascita (il Natale), al quale è riferito tutt’oggi. Di seguitoper fare glidia chi porta il nome “Natale“: Un nome, una garanzia! Auguro unad una persona davvero speciale! Sarebbe ...

Leggi la notizia su meteoweb.eu

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Dicembre: Tutte le bugie del governatore. Pop Bari, Visco mente sugli errori… - raicinque : Puntata speciale di “Nessun Dorma” @MaxBernardini racconta il concerto di @lorenzojova del 21 settembre 2019 a Lina… - Twiperbole : #StopAiBotti ????su tutto il territorio di #Bologna dalle ? 12 del 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Leggi l’ordin… -