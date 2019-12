24 dicembre 1971 | Giovanni Leone eletto presidente della Repubblica

Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 24, al 23° scrutinio,viene, succedendo a Saragat. Nelscade il mandato presidenziale di Giuseppe Saragat. I partiti si organizzano per la scelta dei candidati al Quirinale. Fanfani non sfonda Il candidatoDemocrazia Cristiana è ufficialmente Amintore Fanfani,del Senato. Tuttavia, il politico toscano non riusce a sfondare, vittima dei “franchi tiratori” del suo stesso partito. Tant’è che il candidato delle Sinistre, il socialista De Martino, prenderà più voti del democristiano. Stallo in Parlamento La situazione di stallo si protrae per svariati scrutini. Fanfani viene riproposto ma subisce un’altra debacle. La decisioneDc Il Natale era ormai alle porte e urgeva trovare una situazione. All’internoDemocrazia Cristiana ...

