Yakuza | Like a Dragon si mostra in queste nuove immagini incentrate sulle abilità e

(Di lunedì 23 dicembre 2019) SEGA ha rilasciato una serie didedicate a, il nuovo capitolo in arrivo il prossimo anno. Questi screenshot ci danno un'idea del sistema "Human Power", simile a quello presente nei Persona che si focalizzae personalità di Kasuga Ichiban, il protagonista del gioco.Non solo questo sistema migliora la resistenza in alcune condizioni particolari in battaglia, ma aumenta anche l'effetto diutili per incontrarepersone ed avvicinarsi alle ragazze. Inoltre, alcune delle professioni che il protagonista potrà intraprendere, avranno come requisito il soddisfacimento di determinati obiettivi. Ad esempio per intraprendere la carriera da host, Ichiban Kasuga dovrà avere un livello 3 o superiore in "Charm".Alcuni NPC possono anche essere assunti per lavorare presso la compagnia di cui Ichiban diventa presidente, ma solo se le ...

