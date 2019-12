Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Se è vero che l’attuale ministro abbia intenzione di ‘distrarre’ dagli agricoltori 40 milioni di euro a favore di GAL e DAJS è bene precisare che il suoparticolare ne è amministratore» è questa l’accusa che l’ex ministra per il Sud Barbara(M5s) muove via Facebook a proposito deidestinati ai territori colpiti dalla. Bersaglio del suo attacco è la ministra renziana dell’Agricoltura Teresa, che avrebbe secondo chi l’accusa dirottatoverso il Gruppo di azione locale e verso il Distretto Agroalimentare di qualità Jonico Salentino di cui Cosimo Durante, suoparticolare, è amministratore. Il batterio dellanegli ultimi anni ha colpito duramente gli uliveti del sud Italia: a Lecce la produzione è calata del 90%. «Non va affatto bene. Per niente bene», aggiunge. La ...

massimoneri90 : Fondi Xylella, Lezzi (M5s) contro Bellanova: “40 milioni ‘distratti’ agli agricoltori. Soldi a gruppo di cui è pres… - massimoneri90 : I 5 Stelle provano a impallinare la Bellanova. Fondi xylella, fuoco amico nel governo - infoitinterno : Xylella, Lezzi attacca Bellanova: «Fondi al suo segretario». Il ministero: «Accuse senza fondamento» -