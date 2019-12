Who: il dodicesimo album del gruppo britannico è uscito il 6 Dicembre (Di lunedì 23 dicembre 2019) Who: il dodicesimo album del gruppo britannico è uscito il 6 Dicembre Roger Daltrey e Pete Townshend, reduci dei The Who, hanno pubblicato il 6 Dicembre il dodicesimo album dal titolo Who. Tredici anni dopo The Endless Wire la storica band di Londra è tornata con queste nuove tracce per dimostrare che il rock non è morto e gli Who hanno ancora benzina nel serbatoio. https://www.youtube.com/watch?time continue=7& v=QpKhGNaiS6c& feature=emb logo Il video della nuova canzone “All This Music Must Fade“ Who: Sono tornati e sono sempre loro come negli anni 70′ In un periodo dove il pop e le basi sintetizzate stanno dettando le regole della musica e del mercato, gli Who sono riusciti a creare un album “vecchia scuola” che rievoca gli standard del rock duro e spavaldo degli anni settanta. Per Roger Daltrey, la voce del gruppo, questo lavoro è ...

