Whatsapp down | Facebook e Instagram pure | ecco cosa succede

Leggi la notizia su urbanpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Da alcuni minuti, i social di proprietà di Mark Zuckerberg, non rispondono ai comandi degli utenti. E nel mondo del web a lanciare l’allarme per primo un altro grande colosso, Twitter, su cui già campeggiano diversi post accompagnati dagli hashtag #, #e #. Non è difficile pensare che il disagio finirà tra i principali trend topic nel corso della giornata. Ed è già gara per i cinguettii più originali. Le segnalazioni stanno aumentando di minuto in minuto e riguardano sia le app che la visualizzazione dal desk. Sul sitodetector, che monitora tramite i messaggi degli utenti lo stato di attività dei social e delle app, stanno arrivando centinaia di lamentale.perché non funzionano, panico tra gli utenti Quali sono i disagi riscontrati dagli utenti?non va? ...

zazoomblog : Facebook Instagram e WhatsApp in down tutti i social non raggiungibili trend su Twitter - #Facebook #Instagram… - rickthesizbeer : RT @GiorgioForcina: Il bello di avere #Facebook #Whatsapp e #Instagram sugli stessi server è che se non funziona uno, vanno in down anche t… - GiorgioForcina : Il bello di avere #Facebook #Whatsapp e #Instagram sugli stessi server è che se non funziona uno, vanno in down anc… -