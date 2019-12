WATCHMEN - Recensione 1x09 See How They Fly SEASON FINALE

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di lunedì 23 dicembre 2019) "Nothing ends, Adrian. Nothing ever ends."Alan Moore,, cap.12La scorsa Domenica il sipario è calato su, purtroppo per noi spettatori. "See HowFly" (titolo che rimanda al celebre brano dei Beatles "I Am The Walrus", il cui testo ha davvero moltissimo da condividere con questa serie) si è rivelato essere unben congeniato, con diversi momenti emozionanti e carichi di significato e finissimi easter eggs, "chiudendo" di fatto la vicenda della serie e anche, a sorpresa, del fumetto. Diretto da Frederick E. O. Toye (Lost, Westworld) e scritto da Damon Lindelof e Nick Cuse (coppia che aveva già lavorato al secondo episodio), ilmostra il destino dei protagonisti alla luce di quanto sta per avvenire a Tulsa.-Tale padre, tale figlia: L'episodio si apre nel 1985, nel momento in cui Adrian Veidt registra il messaggio di congratulazioni per la presidenza di ...

