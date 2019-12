Wanda Nara | “Rocco Siffredi ha detto che mi vedrebbe bene in un film”

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)non è nuova alle foto provocanti o completamente senza veli, e più volte i suoi scatti bollenti hanno mandato in tilt il pubblico del web. Sembra che le curve prorompenti della manager di Icardi abbiano fatto colpo anche su Rocco, il quale le avrebbe fatto una proposta “indecente”…: Rocco“Ho letto che per lui sarei una grande pornostar”, ha dichiaratoparlando di Rocco, e sbrigandosi presto a chiarire che lei non farebbe mai un film del genere. Una notizia che forse deluderà un po’ i fan dei social, specie quelli che si sono presi una cotta per la manager tutte curve sposata con Mauro Icardi. Spessoha condiviso con i fan sui social degli scatti a dir poco bollenti, in cui è ritratta completamente senza veli o è impegnata in pose hard col marito. Visualizza questo post su Instagram Un ...

