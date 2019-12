Volley | Superlega in campo a Natale e Santo Stefano! Calendario | programma | orari e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La, il massimo campionato italiano dimaschile, non si ferma per le feste e scenderà inper la 14^ giornata tra mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre. Per la prima volta nella storia si giocherà a, Trento e Ravenna apriranno questo turno nel pomeriggio del giorno di festa per eccellenza: non sono mancate le polemiche, Davide Saitta ha scritto a Papa Francesco ma la situazione non è mutata e dunque i dolomitici ospiteranno i giallorosi, tutto in diretta tv su RaiSport. AStefano spazio alle altre cinque partite con tutte le big in: la capolista Civitanova sarà impegnata suldi Piacenza, Perugia non dovrebbe avere particolari problemi in casa contro Cisterna, Modena farà visita all’arrembante Padova mentre Verona chiederà strada a Sora. A chiudere ilsarà il derby lombardo tra Milano e Monza. Il campionato si fermerà poi fino a ...

