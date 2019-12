Volley | le migliori italiane della 12ma giornata di serie A1 femminile Schiacciatrici

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel weekend è andata in scena la penultimadi andata del massimo campionatoche ha visto i successi di Conegliano e Busto Arsizio che continuano la marcia in vetta e il risveglio di Novara che ha fatto un passo avanti decisivo nella corsa al terzo posto. In zona salvezza importante successo di Cuneo sul campo di un Caserta dove la dirigenza ha annunciato rivoluzioni natalizie. Ecco ledel 12. turno di andata. LE12.A1VALENTINA ARRIGHETTI. Non finisce mai di stupire l’esperta centrale di Novara che, dopo essersi conquistata il posto da titolare, porta a casa una prova di grande sostanza, al di là dei numeri che parlano di 5 punti con una percentuale in attacco comunque del 60%, un ace e un muro. Carattere e determinazione non mancano mai. ELENA PIETRINI: Uno dei motori di questo Scandicci ...

