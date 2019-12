Volley | i migliori italiani della 13^ giornata di Superlega | Juantorena | Zaytsev e Nelli

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nel weekend si è disputata la tredicesima2019-2020, il massimo campionato italiano dimaschile. Di seguito gliche si sono messi maggiormente in luce nell’ultimo turno del girone d’andata. OSMANY. L’iconaCivitanova dominatrice di questa prima metà di campionato, la Lube guida la classifica da imbattuta con sette punti di vantaggio su Modena e Perugia. I Campioni del Mondo hanno vinto il big match contro Trento grazie anche alla verdePantera, autore di 14 punti col 64% in ricezione e il 44% in fase offensiva. IVANe DANIELE MAZZONE. Bartosz Bednorz è il mattatore assolutovittoria di Modena su Vibo Valentia ma i duedicono la loro: l’opposto mette a segno 18 punti (4 muri) col 41% in attacco, il centrale si fa apprezzare e chiude in doppia cifra (10 punti con 3 ...

