Volley femminile in campo a Santo Stefano! Calendario | orari | tv | streaming e palinsesto

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il campionato Serie A1 ditorna insubito dopo Natale, il giorno diStefano, infatti, sono in programma sei match. Alle ore 16.00 una delle sfide più interessanti quella tra Bergamo-Novara. Senza ombra di dubbio Chirichella e compagne sono favorite ma devono necessariamente fare attenzione alle lombarde. Il match di cartello si disputerà alle ore 17.00 quella tra la capolista Conegliano e la seconda forza del campionato Busto Arsizio. Scenderanno sul parquet alcune tra le giocatrici più forti del torneo con le venete che punteranno sulla forza offensiva di Paola Egonu, Miriam Sylla, Raphaela Folie e Kimberly Hill. A completare il programma della 13esima giornata del campionato di Serie A1 dile partite tra Brescia-Chieri, Casalmaggiore-Caserta, Cuneo Perugia, Filottrano-Scandicci e Monza Firenze. Di seguito il programma completo delle ...

