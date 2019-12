Vigilia di Natale | Coldiretti | pesce per 8 italiani su 10 | i consigli per non cadere

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nei menu delladisarà servito ilper 8su dieci (81%) a conferma di una tradizione molto radicata in Italia. E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro che nella metà dei casi è presente in maniera esclusiva. Se durante le festività disi registrano le punte massime, in Italia il consumo di– sottolinea la– è pari ad oltre 28 chilogrammi a testa durante l’anno, superiore alla media europea di 25 chili e a quella mondiale di 20 chili. Sulle tavole per le feste è forte la presenza delnazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie ma – sottolineaImpresa pesca – il 66% degliassaggerà il salmone arrivato dall’estero, appena il 13% si permetterà le ostriche e il 15% il caviale spesso di produzione nazionale che ...

