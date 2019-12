VIDEO – Mareggiata | lungomare danneggiato; porticciolo sott’acqua | onde e rifiuti fin

(Di lunedì 23 dicembre 2019)di Natale a Salerno. Le immagini di lunedì 23 dicembre dimostrano la forza assoluta del mare che, mosso per i tre giorni precedenti da un impetuoso maestrale, ha continuato ad abbattersi – seppure non con la stessa virulenza della notte – sulla costa della città di Salerno. Il bilancio, provvisorio, descrive i danni alle strutture mobili ed alle barche del porto turistico Masuccio Salernitano, la chiusura del tratto diprospiciente via Velia per una buca apertasi sul viale a causa dell’erosione del terrapieno e l’inclinazione di alcuni dei circa trenta ‘pinguini’ natalizi posti sulla scogliera. Dalle immagini si evince, inoltre, come il mare sia sistematicamente arrivato fin sul solarium della spiaggia di Santa Teresa laddove ha depositato tronchi, legni eplastici di varie dimensioni.: ...

