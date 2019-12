Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 20 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO SU VIA ARDEATINA CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM ...

