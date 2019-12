Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 18 | 45

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLAFIUMICINO RALLENTAMENI TRA PARCO DE MEDICI E CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR CODE SU VIA FLAMINIA TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA SU VIA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI CAMPOVERDE INCOLONNAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI TIVOLI CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI VIA DELLA STORTA SU VIA NETTUNENSE TRAFFICO TRA FRATTOCHIE E FONTANA DI PAPA IN ...

