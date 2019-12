Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 17:15 (Di lunedì 23 dicembre 2019) Viabilità 23 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E PRENESTINA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E DIRAMZIONE Roma SUD A CAUSA DI INCIDENTE CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E VIA DEI FIORENTINI IN DIREZIONE RACCORDO,AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UAN SOLA CORSIA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA QUARTICCIOLO E RIANO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO A SEGUITO DI UN ...

