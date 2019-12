Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 16 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO CON IL RACCORDO,CODE IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMZIONESUD A CAUSA DI INCIDENTE CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SU VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA QUARTICCIOLO E RIANO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI LAVORI DI ASFALTATURA A CURA DI ANAS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VITINIA E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA MENTRE ...

