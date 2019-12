Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 15 | 30

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAPARTIAMO CON IL RACCORDO,CODE IN INTERNA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E DIRAMZIONESUD SU VIA TIBURTINA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NELLE DUE DIREZIONI CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SU VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE: RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE ...

