Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 12 | 30

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DALLA A1NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFIUMICINO E TUSCOLANA; PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA BUFALOTTA E A24TERAMO. SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. LE ALTRE NOTIZIE: PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO. NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 ...

