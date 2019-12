Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 11 | 30

(Di lunedì 23 dicembre 2019)23 DICEMBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; PIÙ AVANTI, CODE PER INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E A24TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA. INCIDENTE ANCHE SULL’APPIA, CON CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICATA LA CASSIA, SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN PROVINCIA DI VITERBO, SULLA 151 ORTANA RIPRISTINATA LA REGOLAREA SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA I KM 26+000 E 27+000. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO, CIRCONE SOSPESA PER L’ESONDAZIONE DI UN FIUME A CAPUA; ATTIVO SERVIZIO BUS ...

